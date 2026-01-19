Meloni in Corea del Sud | Situazione internazionale complessa bene pragmatismo

Durante la visita in Corea del Sud, la premier Meloni ha sottolineato l'importanza di un dialogo pragmatico in un contesto internazionale complesso. Nel corso delle dichiarazioni congiunte, ha evidenziato come l’approccio costruttivo del presidente sudcoreano rappresenti un elemento positivo per affrontare le sfide dell’Indo-Pacifico. La collaborazione tra i paesi è fondamentale per mantenere stabilità e dialogo in una regione strategicamente rilevante.

(LaPresse) – “Ci siamo confrontati sulla situazione dell’Indo-Pacifico, anche qui ho espresso al presidente il mio apprezzamento per il suo approccio che considero molto costruttivo – ha spiegato la premier durante le dichiarazioni congiunte -. C’è bisogno di leader pragmatici e costruttivi orientato a ridurre le tensioni in un tempo come questo. Anche per questo condividiamo la necessità di rafforzare il coordinamento non solo a livello bilaterale ma anche nei forum bilaterali e condividiamo un maggiore coinvolgimento e una maggiore cooperazione tra la Corea e i partner del G7”. ”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, presso la Blue House di Seul. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L'incontro tra Italia e Corea del Sud evidenzia un rapporto di amicizia e alleanza tra due democrazie avanzate, sia dal punto di vista tecnologico che politico. La presidente Meloni ha sottolineato come questa affinità rappresenti un elemento di valore da sfruttare per affrontare con maggiore sicurezza le sfide di un contesto internazionale caratterizzato dall’incertezza crescente. Un'alleanza che rafforza la posizione di entrambi i Paesi nel scenario globale.

Nel 2023, Giorgia Meloni avrebbe dovuto intraprendere un viaggio in Asia, con tappe previste in Bangladesh, Singapore, Corea del Sud, Vietnam e Giappone. Questa visita avrebbe rappresentato un’occasione per rafforzare i rapporti con i Paesi dell’Indo-Pacifico, approfondendo temi di economia, sicurezza e cooperazione internazionale. Analizzare i motivi e le implicazioni di questa possibile missione fornisce uno sguardo sulle strategie diplomatiche italiane nella regione.

