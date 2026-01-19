Italia-Corea del SudMeloni | Affinità

L'incontro tra Italia e Corea del Sud evidenzia un rapporto di amicizia e alleanza tra due democrazie avanzate, sia dal punto di vista tecnologico che politico. La presidente Meloni ha sottolineato come questa affinità rappresenti un elemento di valore da sfruttare per affrontare con maggiore sicurezza le sfide di un contesto internazionale caratterizzato dall’incertezza crescente. Un'alleanza che rafforza la posizione di entrambi i Paesi nel scenario globale.

8.06 "Italia e Corea sono nazioni amiche, nazioni alleate, oltre a essere democrazie mature e tecnologicamente avanzate, e questa affinità rappresenta uno straordinario valore aggiunto che dobbiamo saper sfruttare e valorizzare per muoverci al meglio in uno scenario globale nel quale l'incertezza e ormai diventata la normalità". Così la premier Meloni incontrando alla Blue House il presidente sudcoreano Lee Jae-Myung. Con Seul, si è chiusa la lunga missione in Asia della premier che ora rientra in Italia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Missione Oriente: Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud. I numeri degli scambi commerciali con l’Italia

La premier Giorgia Meloni intraprende una visita ufficiale in Oman, Giappone e Corea del Sud, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e questi paesi. L’iniziativa si inserisce in un percorso di consolidamento delle relazioni economiche e diplomatiche, dopo le positive collaborazioni avviate in precedenti incontri bilaterali e internazionali. Questa missione rappresenta un passo importante per valorizzare gli scambi e le opportunità di cooperazione tra le nazioni coinvolte.

Italia-Sud Corea, l'arrivo di Meloni a Seul: in agenda bilaterale con presidente Lee

Giorgia Meloni è arrivata a Seul per una visita ufficiale, incontrando il presidente Lee e rappresentanti diplomatici italiani e coreani. L’obiettivo è rafforzare i rapporti bilaterali e discutere questioni di interesse comune. La visita si inserisce in un quadro di dialogo costante tra Italia e Corea del Sud, evidenziando l’importanza delle relazioni diplomatiche e economiche tra i due paesi.

Italia-Corea del Sud, Meloni: "Importante intesa sui semiconduttori". Il bilaterale e gli accordi firmati - pop: "Lo sperimento con mia figlia, lavoro di soft power straordinario" ... affaritaliani.it