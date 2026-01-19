Melizzano Vincenzo Cesare è il nuovo segretario cittadini del Pd

A Melizzano, il Partito Democratico ha scelto Vincenzo Cesare come nuovo segretario cittadino. Questa nomina rappresenta un passo importante per il rinnovamento e il rafforzamento del gruppo locale, che si impegna a promuovere iniziative e dialogo con la comunità. La decisione riflette l’intento di proseguire con un percorso di impegno e partecipazione, consolidando la presenza del partito nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti A Melizzano il Partito Democratico riparte con rinnovata determinazione, a partire dall'elezione del suo nuovo Segretario cittadino. Al termine del congresso cittadino, svoltosi presso i locali della Biblioteca Comunale, l'assemblea degli iscritti ha eletto all'unanimità Vincenzo Cesare, Vice Sindaco e già segretario dei Democratici di Sinistra. "Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio " ha dichiarato il neo segretario Cesare. " Il nostro obiettivo prioritario sarà quello di affiancare l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Galietta.

Il Partito Democratico di Prato avvia il percorso “Ri-Generazione”, un momento di confronto interno dedicato a definire la propria linea politica in vista delle prossime elezioni comunali. Con una posizione di apertura al dibattito e all’ascolto, il partito mira a consolidare l’unità tra la base e il nuovo segretario, ponendo al centro idee e proposte per un futuro condiviso.

