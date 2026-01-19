Meglio farci annettere agli Usa chemorire di Ue

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato con scetticismo l’ipotesi di inviare forze italiane per la difesa della Groenlandia, definendola una proposta poco seria. La discussione sulla presenza militare in aree strategiche si inserisce nel più ampio dibattito sulla sicurezza e le alleanze, evidenziando le diverse posizioni tra Italia e Unione Europea rispetto alle strategie di difesa internazionale.

Per il ministro della Difesa Guido Crosetto l’idea di mandare qualche decina di soldati a difendere la Groenlandia è una barzelletta. Difficile dargli torto: che potrebbero fare 100 o 200 militari dei Paesi europei in un territorio grande quasi 2,2 milioni di chilometri quadrati, cioè circa sette volte l’Italia? Il corpo di spedizione della Ue probabilmente non riuscirebbe neppure a proteggere Nuuk, la capitale dell’isola. Tuttavia, è bastato l’annuncio della missione per scatenare la reazione di Donald Trump, che da tempo insiste per comprare la Groenlandia, con la minaccia di usare le maniere forti nel caso Copenaghen si mettesse di traverso. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meglio farci annettere agli Usa chemorire di Ue Leggi anche: Breton, Ue agli Usa: "Pronti a reagire" Ue-big tech, cosa non piace agli Usa e chi rischia di più

Le regolamentazioni europee sulle big tech continuano a suscitare tensioni con gli Stati Uniti, specialmente agli occhi dell'ex presidente Donald Trump. Mentre l'UE mira a tutelare i consumatori e promuovere la concorrenza, le grandi aziende tecnologiche americane si sentono penalizzate da un trattamento considerato discriminatorio. Questa dinamica crea un equilibrio instabile, con chiari rischi per gli interessi transatlantici e per le stesse imprese coinvolte.

