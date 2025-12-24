Breton Ue agli Usa | Pronti a reagire
15.00 "Abbiamo chiesto chiarimenti alle autorità statunitensi e continuiamo a seguire la questione. Se necessario, reagiremo in modo rapido e deciso per difendere la nostra autonomia normativa da misure ingiustificate". Lo afferma la Commissione Ue dopo il visto negato dagli Usa all'ex commissario Breton, e altri 4 dirigenti che hanno lavorato al Digital Services Act. L'Europa è insorta dopo il veto degli Usa: "E' un atto inaccettabile.Pronti a reagire per difendere la sovranità".Costa:"Difendiamo la libertà e le regole". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
