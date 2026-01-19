Antonio Medugno ha rilasciato dichiarazioni in Procura a Milano riguardo alla denuncia contro Alfonso Signorini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confermato le accuse nei confronti del conduttore, che è indagato per violenza sessuale ed estorsione. La testimonianza di Medugno rappresenta un passo importante nell’indagine in corso, contribuendo a chiarire i fatti contestati.

Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato sentito in Procura a Milano per rispondere alle domande sulla denuncia presentata contro il conduttore Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione. Il modello è stato sentito come testimone dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Al centro della denuncia ci sarebbero presunte avances da parte di Signorini avvenute nella primavera del 2021. Contatti che sarebbero iniziati prima telefonicamente e poi di persona. Medugno avrebbe però subito chiarito la sua posizione, interrompendo i contatti con il giornalista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medugno vuota il sacco in Procura: “Ai Pm ho confermato le accuse ad Alfonso Signorini"

Tv: Medugno, 'ho detto la verità, ai pm ho confermato accuse a Signorini' '

Medugno ha dichiarato di aver confermato le accuse a Signorini davanti ai pm, sottolineando di essere tranquillo e fiducioso nelle indagini. Ha affermato di aver raccontato tutta la verità, mostrando fiducia nel lavoro della magistratura. La vicenda riguarda le accuse contro Signorini, con Medugno che ribadisce la sua posizione e la sua fiducia nel sistema giudiziario.

Clarissa Selassié vuota il sacco: "Cosa mi disse Signorini su Antonio Medugno"

Clarissa Selassié rivela dettagli sulla conversazione con Signorini riguardo Antonio Medugno. La modella racconta come abbia appreso del rapporto tra il conduttore e il tiktoker, accusando Medugno di averla sfruttata esclusivamente per entrare al Grande Fratello. Questa testimonianza apre una nuova prospettiva sulla dinamica tra le persone coinvolte, sollevando interrogativi sulla sincerità delle motivazioni e delle relazioni nel mondo dello spettacolo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Grande Fratello, Clarissa Selassié vuota il sacco su Antonio Medugno e Alfonso Signorini: ecco cosa ha raccontato - L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Clarissa Selassiè, ha deciso di chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Antonio Medugno e parlare del caso che vede protagonisti il mod ... msn.com