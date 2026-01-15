Clarissa Selassié vuota il sacco | Cosa mi disse Signorini su Antonio Medugno
Clarissa Selassié rivela dettagli sulla conversazione con Signorini riguardo Antonio Medugno. La modella racconta come abbia appreso del rapporto tra il conduttore e il tiktoker, accusando Medugno di averla sfruttata esclusivamente per entrare al Grande Fratello. Questa testimonianza apre una nuova prospettiva sulla dinamica tra le persone coinvolte, sollevando interrogativi sulla sincerità delle motivazioni e delle relazioni nel mondo dello spettacolo.
Clarissa Selassiè racconta come ha saputo del legame tra il conduttore e il tiktoker, accusando Medugno di averla usata solo per ottenere l'ingresso al Grande Fratello. Il vortice mediatico nato dalle denunce di Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini - esploso dopo le rivelazioni a Falsissimo - si arricchisce di una testimonianza chiave: quella di Clarissa Selassié. L'ex concorrente del GF Vip 6, un tempo accostata ad Antonio Medugno per un presunto flirt, ha deciso di svuotare il sacco in un'intervista a Fanpage, svelando retroscena inediti sul rapporto tra il conduttore e il modello napoletano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
#CkarissaSelassié: "#AlfonsoSignorini mi disse che lui e #AntonioMedugno si erano baciati e che avevano trascorso la notte insieme a casa sua" Clarissa in un'intervista a #Fanpage dipinge un quadro diverso del #CasoSignorini rispetto a quello fatto da #Fa facebook
