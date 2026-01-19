Tv | Medugno ' ho detto la verità ai pm ho confermato accuse a Signorini' '

Medugno ha dichiarato di aver confermato le accuse a Signorini davanti ai pm, sottolineando di essere tranquillo e fiducioso nelle indagini. Ha affermato di aver raccontato tutta la verità, mostrando fiducia nel lavoro della magistratura. La vicenda riguarda le accuse contro Signorini, con Medugno che ribadisce la sua posizione e la sua fiducia nel sistema giudiziario.

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - "Sono molto fiducioso e tranquillo perché ho raccontato tutta la verità quindi sono tanto fiducioso nella magistratura. Ho detto la verità e ho confermato il contenuto nella denuncia, non posso dire altro". Lo afferma Antonio Medugno, modello ed ex concorrente del Grande fratello Vip sentito come testimone in Procura a Milano dopo aver denunciato Alfonso Signorini, il conduttore è indagato per violenza sessuale ed estorsione. Al centro della denuncia ci sarebbero presunte avances da parte di Signorini avvenute nella primavera del 2021. Per circa due ore è stato sentito al quarto piano del palazzo di giustizia dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Affaire Signorini, Corona in tribunale: "Ho fatto nomi ai pm e ho presentato due denunce contro Signorini"

Signorini tre ore in procura: “Non ho commesso nessuna violenza”. Cosa ha detto ai pm

Alfonso Signorini si è recato spontaneamente presso la procura di Milano, martedì 7 gennaio, per essere ascoltato dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Durante l’interrogatorio, il conduttore ha dichiarato di non aver commesso alcuna violenza, rispondendo alle domande dei magistrati. L'incontro si è svolto nel rispetto delle procedure legali, senza ulteriori rivelazioni pubbliche al momento.

