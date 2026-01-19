Medicina di genere prospettive e paradossi femminili

La medicina di genere rappresenta un campo in crescita, volto a migliorare la cura e la prevenzione per tutte le donne. Nonostante i progressi, persistono ancora sfide e ambiguità, come evidenziato da Rita Biancheri dell’Università di Pisa nel suo lavoro sulla salute femminile. Comprendere queste dinamiche è essenziale per promuovere un approccio più equo e efficace alla medicina, riconoscendo le specificità e le esigenze delle donne.

Anche nella salute i passi avanti da fare sono ancora tanti. Le donne vivono un paradosso, sostiene Rita Biancheri dell’Università di Pisa in ’ La salute delle donne. Il paradosso del genere tra biologia e cultura ’ (Edizioni Ets), presentato l’altro giorno in un convegno a Palazzo Binelli a cura delle Donne democratiche. Vivono più a lungo ma hanno minori anni in autonomia, hanno una maggiore morbilità (si ammalano di più) e hanno una percezione peggiore della propria salute (un solo dato: tra i 60 e i 79 anni solo il 57% dei 18 anni mediamente vissuti dalle donne in questa fascia d’età è in condizioni di completa autonomia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medicina di genere, prospettive e paradossi femminili Leggi anche: Rene di maiale, il trapianto record che apre nuove prospettive per la medicina Leggi anche: Medicina di genere: confermati tre Bollini rosa per l'Aoup La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Medicina di genere, Professioni Sanitarie a confronto a Milano - MILANO (ITALPRESS) – Si è svolto sabato 8 marzo 2025, presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, il convegno accreditato ECM “Medicina di genere: la prospettiva delle Professioni Sanitarie”. iltempo.it *Quotidiano Medicina 16/01/2026* Unico nel suo genere, in virtù della sua cadenza quotidiana e del suo format multimediale. Consta di due parti: una… Guarda la trasmissione sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #cadenza #quotidiano #medici facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.