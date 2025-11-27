Medicina di genere | confermati tre Bollini rosa per l' Aoup
L'Aoup si riconferma ospedale impegnato nella promozione della medicina di genere, distinguendosi per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, femminili e non solo. Anche per il biennio 2026-2027 ha infatti ottenuto, durante la cerimonia promossa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
*Quotidiano Medicina 27/11/2025* ? Unico nel suo genere, in virtù della sua cadenza quotidiana e del suo format multimediale. Consta di due parti: una… Guarda la trasmissione sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #cadenza #quotidiano #medici - facebook.com Vai su Facebook
Medicina di genere: due "Bollini rosa" al Goretti, tre all'ospedale Città di Aprilia - I riconoscimenti dati dalla Fondazione Onda premiano l'offerta dei percorsi clinici dedicati rivolti alle donne, per la diagnosi, cura e prevenzione delle patologie femminili ... Da latinatoday.it
Medicina di genere: Vittoria si aggiunge a Ragusa e Modica. Tre ospedali iblei con due Bollini Rosa - Ogni due anni Fondazione Onda ETS apre un Bando a cui gli ospedali possono candidarsi e ricevere da 0 a 3 'Bollini' sulla base di alcuni criteri valutati con ... Si legge su radiortm.it
Medicina di genere, cinque bollini rosa tra il Salesi e Torrette - L'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum) ha ottenuto il massimo punteggio ai Bollini Rosa 2026- Come scrive ansa.it