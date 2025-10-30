Rene di maiale il trapianto record che apre nuove prospettive per la medicina

L'organo geneticamente modificato fornito dalla biotech eGenesis ha funzionato per quasi nove mesi, segnando un passo avanti nella ricerca sui trapianti tra specie.

Svolta negli xenotrapianti: in Cina un segmento di fegato di maiale geneticamente modificato ha sostenuto per 38 giorni un paziente con tumore, permettendo al fegato umano di rigenerarsi. Un "ponte" che apre nuove strade per chi attende un trapianto.

Rene di maiale, il trapianto record che apre nuove prospettive per la medicina - L'organo geneticamente modificato fornito dalla biotech eGenesis ha funzionato per quasi nove mesi, segnando un passo avanti nella ricerca sui trapianti tra specie.

Trapianti: morta la donna che aveva ricevuto un rene da maiale e una pompa cardiaca meccanica - È morta lunedì al NYU Langone Health Ospital di New York Lisa Pisano, la donna che il 12 aprile era stata la prima a ricevere insieme un trapianto di rene di maiale geneticamente modificato ...

Neanche il secondo trapianto di rene di maiale modificato è andato bene: cosa è successo al paziente - Il rene di maiale geneticamente modificato era stato trapiantato in una donna di 54 anni che soffriva di insufficienza renale e cardiaca.