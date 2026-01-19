Matt Damon | Netflix vuole che si ripeta più volte la trama perché la gente sta al telefono mentre guarda

Matt Damon ha commentato come Netflix, per mantenere l’attenzione degli spettatori, possa preferire ripetere più volte la stessa trama. Questa osservazione apre una riflessione sui cambiamenti nel mondo del cinema e sulla produzione di contenuti, influenzati dalla diffusione delle piattaforme di streaming. La crescita di questi servizi sta modificando le modalità di fruizione e realizzazione di film e serie, portando a nuove sfide e opportunità nel settore audiovisivo.

Matt Damon ha proposto una riflessione su come stia cambiando il mondo del cinema e la realizzazione delle pellicole con l'avvento di colossi dello streaming come Netflix. Ospite del programma Joe Rogan Experience per presentare insieme a Ben Affleck The Rip, film per l'appunto targato Netflix, l'interprete ha spiegato che i film ora richiedono un "livello di attenzione molto diverso" quando vengono visti a casa. "Questo ha un grande effetto e sta iniziando ad avere un impatto anche sul modo in cui si realizzano i film" ha spiegato Matt Damon. "Il modo standard per realizzare un film d'azione che abbiamo imparato era quello di avere solitamente tre scene chiave.

