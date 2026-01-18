Matt Damon | Netflix vuole che si ripeti più volte la trama per chi è distratto mentre usa il telefono

Matt Damon ha condiviso un interessante dettaglio sul modo in cui Netflix adatta i contenuti alle abitudini degli utenti. L'attore, protagonista di The RIP - Soldi sporchi, ha spiegato che la piattaforma preferisce ripetere più volte la trama per catturare l’attenzione di chi si distrae con il telefono. Questa strategia mira a migliorare l’esperienza di visione, considerando le modalità di fruizione sempre più frammentate e multitasking.

L'attore, che ha realizzato per la piattaforma The RIP - Soldi sporchi, ha svelato in che modo si tengono in considerazione le abitudini degli utenti. Matt Damon, insieme al suo grande amico e collega Ben Affleck, ha collaborato con Netflix in occasione del film The RIP - Soldi sporchi e ha confermato che i responsabili della piattaforma di streaming hanno delle richieste specifiche per chi realizza film con loro. Le due star, durante un'apparizione al Joe Rogan Experience, hanno infatti raccontato che i contenuti devono essere pensati tenendo in mente le abitudini dell'utente medio. Andare al cinema come esperienza collettiva Parlando dell'esperienza cinematografica, Matt Damon ha dichiarato: "Sono andato a vedere Una battaglia dopo l'altra in IMAX, non c'è niente di paragonabile a quella sensazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Netflix ripete la trama 3-4 volte nei film: Matt Damon spiega il motivo incredibile

Durante una recente intervista al podcast Joe Rogan Experience, Matt Damon e Ben Affleck hanno condiviso come Netflix stia cambiando il panorama cinematografico. In particolare, Damon ha spiegato che la piattaforma tende a ripetere la stessa trama più volte nei film, un aspetto che sta influenzando le scelte creative e la produzione. Questa rivelazione offre uno sguardo interessante sull'evoluzione del cinema nell'era dello streaming.

