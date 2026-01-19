Netflix vuole che nei film si ripeta la trama 3 o 4 volte perché la gente sta al telefono mentre guarda

Recenti osservazioni suggeriscono che Netflix preferisce che le trame dei film si ripetano più volte, probabilmente per mantenere l’attenzione degli spettatori mentre sono impegnati con altri dispositivi. È noto che l’attenzione degli utenti delle piattaforme di streaming tende a essere limitata, portando a strategie volte a fidelizzare e coinvolgere il pubblico in modo più efficace. Questo fenomeno riflette le sfide di catturare e mantenere l’interesse in un contesto di multimedialità diffusa.

Che la soglia dell’attenzione dell’utente medio delle piattaforme in streaming sia bassa, questo si sa. Una pubblicità, una notifica di Whatsapp o una mail urgente alla quale rispondere, creano la visione di un film o una serie tv frammentata. Così ci si ritrova a riprendere il filo della narrazione, una volta esauriti i compiti improvvisi e bypassate le distrazioni, senza ricordarsi cosa stesse accendendo proprio nel punto in cui si è interrotto lo streaming. Così Netflix è corsa ai ripari e ha chiesto agli sceneggiatori dei suoi film di inserire in alcuni punti un protagonista che faccia da raccordo e ripeta, in qualche modo, la trama principale del film. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Matt Damon ha condiviso un interessante dettaglio sul modo in cui Netflix adatta i contenuti alle abitudini degli utenti. L'attore, protagonista di The RIP - Soldi sporchi, ha spiegato che la piattaforma preferisce ripetere più volte la trama per catturare l’attenzione di chi si distrae con il telefono. Questa strategia mira a migliorare l’esperienza di visione, considerando le modalità di fruizione sempre più frammentate e multitasking.

Durante una recente intervista al podcast Joe Rogan Experience, Matt Damon e Ben Affleck hanno condiviso come Netflix stia cambiando il panorama cinematografico. In particolare, Damon ha spiegato che la piattaforma tende a ripetere la stessa trama più volte nei film, un aspetto che sta influenzando le scelte creative e la produzione. Questa rivelazione offre uno sguardo interessante sull'evoluzione del cinema nell'era dello streaming.

