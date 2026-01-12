Chiesa Juventus i bianconeri e il Liverpool non riescono a trovare l’intesa giusta Le ultime novità sulla trattativa

La trattativa tra la Juventus, Federico Chiesa e il Liverpool sembra ancora in fase di stallo. Le parti coinvolte continuano a negoziare, ma non si sono ancora raggiunti gli accordi necessari per finalizzare l’operazione. Di seguito, le ultime novità e aggiornamenti sulla situazione, per comprendere meglio gli sviluppi di questa trattativa.

Chiesa Juventus, i bianconeri e il Liverpool non riescono a trovare la giusta intesa per chiudere la trattativa. Vediamo insieme le ultime novità. La Juventus ha definito con precisione le priorità per completare la rosa in questa sessione di mercato, allineandosi alle indicazioni fornite dallo staff tecnico. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Alessandro Sugoni ha fatto il punto sulle manovre bianconere, svelando che Luciano Spalletti ha espressamente richiesto due tasselli fondamentali per alzare il livello competitivo della squadra. L’obiettivo numero uno è senza dubbio un giocatore offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

