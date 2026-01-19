Nella puntata del 19 gennaio di Affari Tuoi, è apparsa una nuova concorrente, Martina, che si è unita a Stefano De Martino. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico, suscitando speculazioni sulla possibile risposta a Samira. L’episodio si è svolto in un contesto particolare, considerando il lutto personale di De Martino, rendendo la puntata ancora più significativa.

Affari Tuoi, la sorpresa della puntata del 19 gennaio. Colpo di scena nella puntata del 19 gennaio di Affari Tuoi, andata in onda (già registrata) nonostante il grave lutto che ha colpito Stefano De Martino, segnato dalla scomparsa del padre. Il game show di Rai 1 ha regalato al pubblico una new entry inattesa, destinata a far discutere: Martina Miliddi, ballerina ed ex volto di Amici, ha fatto il suo ingresso in studio tra musica latinoamericana e ironia. Assente Herbert Ballerina, compare per la prima volta il cosiddetto “pacco Ballerina”, affiancato da una presenza femminile che non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Affari Tuoi, spunta la “vera” ballerina: Martina debutta al fianco di De Martino, è la risposta a Samira?

Affari tuoi, la battuta politica di Ballerina. De Martino: "Cretino"Herbert Ballerina, comico e attore campobassano, ha fatto notizia durante una puntata di Affari tuoi con una battuta politica che ha suscitato sorpresa in studio.

Leggi anche: Affari Tuoi, De Martino-Herbert Ballerina: esplode ancora la tensione

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ad “Affari Tuoi” trionfano le radici sarde: Alessandro e Flaminia da Marrubiu, conquistano il pubblico - Nella serata più magica dell’anno, quella dell’Epifania, il Teatro delle Vittorie di Roma si è tinto dei colori e delle trame della Sardegna più autentica. vistanet.it