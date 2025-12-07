Marcello Veneziani racconta quando Nietzsche e Marx si davano la mano | solo il pensiero debole teme il confronto

Basta leggere tra le righe dell’appello firmato da 80 intellettuali contro la casa editrice Passaggio al Bosco, per provare a escluderla dalla rassegna libraria “Più libri più liberi”, per comprendere come negli strani giorni che viviamo il dialogo, anche aspro e senza sconti, ormai sia un ricordo lontano. Esiste, senza mezzi termini, un razzismo ideologico che obnubila la vista dell’antifascismo e vuole estromettere dalla cultura tutto quello che è altro. In un colloquio, anni fa, tra Corrado Augias e Pietrangelo Buttafuoco a La7 il primo provò a bollare il secondo come nazista. Davanti a queste parole la reazione dello scrittore siciliano lo portò a evidenziare, superando le ampollosità di chi vuole emarginare e infangare tutto quello che è difforme dal pensiero unico, come la sua storia fosse fatta da altri libri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Marcello Veneziani racconta quando “Nietzsche e Marx si davano la mano”: solo il pensiero debole teme il confronto

