VIDEO Veneziani tra l’opera su Marx e Nietzsche e le Regionali | Spessore candidati fragile

Tempo di lettura: < 1 minuto Cultura e politica ieri intrecciate, oggi invece come rette parallele, destinate a non incontrarsi. Il solco si avverte al Circolo Artistico Politecnico, nel cuore di Napoli. Qui lo scrittore Marcello Veneziani presenta la sua ultima opera “Marx e Nietzsche si davano la mano. Vita, intrecci e pensiero dei due profeti che sconvolsero il mondo” (Marsilio Editori)”. Un appuntamento promosso dall’associazione “Polo Sud”, presieduta dall’ex parlamentare Amedeo Laboccetta. A confronto con il filosofo Eugenio Mazzarella, Veneziani analizza affinità e distanze tra due giganti del pensiero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Veneziani tra l’opera su Marx e Nietzsche e le Regionali: “Spessore candidati fragile”

Altri contenuti sullo stesso argomento

“MARX E NIETZSCHE SI DAVANO LA MANO”: VENEZIANI PRESENTA A NAPOLI IL SUO NUOVO SAGGIO Sarà presentato domani, venerdì 14 novembre, alle ore 17.45, al Circolo Artistico Politecnico di Napoli (Piazza Trieste e Trento 48), il nuovo saggio di - facebook.com Vai su Facebook

Marcello Veneziani. Le eredità parallele e inaspettate di Marx e Nietzsche (di D. D'Alessandro) Vai su X

Veneziani: "Marx e Nietzsche ultimi filosofi che hanno inciso sul Novecento" - L'importanza storica di Marx e Nietzsche per la storia del Novecento e per il mondo attuale nell'analisi di Marcello Veneziani. Si legge su la7.it