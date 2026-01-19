Sono stati ritrovati sani e salvi i due pastori dispersi da questa mattina a Urzulei, in Ogliastra, a causa dell’esondazione del rio Margiani. La loro scomparsa aveva destato preoccupazione tra le autorità e la comunità locale. Ora si conferma il loro stato di salute positivo, grazie alle operazioni di ricerca che sono terminate con esito favorevole.

Da questa mattina non si avevano più notizie di due pastori, che risultavano dispersi a seguito dell’esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra. Si tratta di Giuseppe Mulas, di 65 anni, e Francesco Moi, di 22. I due si trovavano in località Televai e, secondo quanto appreso inizialmente, potrebbero aver trovato riparo nell’ovile del 22enne, attualmente irraggiungibile per via dell’esondazione del torrente. In serata i due sono stati ritrovati e, secondo le prime informazioni dei soccorritori, erano nei pressi del loro ovile e sono in buone condizioni di salute. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo, ritrovati i due pastori dispersi in Sardegna: stanno bene

Maltempo, in Sardegna ritrovati i due pastori dispersi. Sicilia, evacuate 190 personeDopo l’allerta maltempo, i due pastori sardi dispersi sono stati trovati e stanno bene.

Maltempo in Sardegna, dispersi due pastoriDa questa mattina, due pastori sono irreperibili dopo l’esondazione del rio Margiani a Urzulei, in Ogliastra, Sardegna.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maltempo, ritrovati vivi i 2 pastori dispersi in Sardegna. Allerta rossa in 3 Regioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, ritrovati vivi i 2 pastori dispersi in Sardegna. tg24.sky.it