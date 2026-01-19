Da questa mattina, due pastori sono irreperibili dopo l’esondazione del rio Margiani a Urzulei, in Ogliastra, Sardegna. Le operazioni di ricerca sono in corso, mentre le autorità monitorano la situazione a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La vicenda evidenzia le conseguenze del maltempo sulla regione e la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Da questa mattina non si hanno più notizie di due pastori, che risultano dispersi a seguito dell’esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra. Si tratta di Giuseppe Mulas, di 65 anni, e Francesco Moi, di 22. I due si trovavano in località Televai e, secondo quanto appreso, potrebbero aver trovato riparo nell’ovile del 22enne, attualmente irraggiungibile per via dell’esondazione del torrente. Sono in corso le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri e barracelli ma a causa del maltempo non si riesce a passare. L’ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna ha richiesto l’attivazione dei Vigili del Fuoco su scala regionale, con circa 150 interventi complessivi, di cui circa 90 direttamente collegati alle condizioni meteo avverse. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Maltempo in Sardegna, dispersi due pastori

Maltempo, allerta massima in Sicilia e Sardegna: dispersi due pastori | Calabria in "assetto di allarme rosso"A causa delle intense condizioni meteorologiche, Sicilia e Sardegna sono state poste in allerta massima, con scuole chiuse e misure di sicurezza rafforzate.

Maltempo, allerta meteo rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: dispersi due pastori in Ogliastra, news in direttaAggiornamenti sul maltempo di lunedì 19 gennaio: l’arrivo del ciclone Harry ha provocato intensi temporali in Sicilia, Calabria e Sardegna, con allerta rossa della Protezione civile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il maltempo sferza Sardegna, Sicilia e Calabria. Due pastori dispersi in Ogliastra - Potrebbero essere in un ovile isolato dopo l'esondazione di un torrente. ansa.it