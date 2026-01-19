Maltempo nel Palermitano scatta l' allerta meteo arancione | vento e temporali in arrivo

La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta arancione per il Palermitano, a causa di condizioni meteorologiche avverse previste fino a martedì 20 gennaio 2026. Sono attesi vento forte e temporali, con possibili ripercussioni sul territorio. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza.

Maltempo, in arrivo temporali e raffiche di vento: scatta l'allerta meteo

Un'allerta meteo di criticità gialla è stata emessa dalla Protezione civile a causa di temporali e forti raffiche di vento previsti nelle prossime ore. L'allerta è valida dalle 18 di oggi alle 12 di domani, 17 dicembre, coinvolgendo diverse zone tra cui la Piana campana, Napoli, e la Penisola sorrentina-amalfitana. È importante prestare attenzione alle condizioni meteo e adottare le necessarie precauzioni.

