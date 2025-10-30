Maltempo in arrivo temporali e forti raffiche di vento | c' è allerta gialla e arancione a Reggio Calabria e provincia

Reggiotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allerta arancione e gialla per il maltempo in arrivo domani su Reggio, il territorio metropolitano e la Calabria. Il nuovo bollettino di criticità idrogeologica-idraulica e temporali, diramato dalla Protezione civile regionale, scatterà, venerdì 31 ottobre, dalla mezzanotte fino alle 24.La. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

