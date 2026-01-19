Maltempo intenso al Sud e sulle Isole Maggiori | settimana complessa per l’Italia meridionale

Il maltempo intenso interessa il Sud e le Isole Maggiori, con condizioni meteorologiche particolarmente complesse. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, un ciclone mediterraneo sta causando piogge diffuse e persistenti, rendendo questa settimana un periodo difficile per le regioni meridionali italiane. È importante monitorare gli sviluppi e seguire le indicazioni delle autorità locali per la sicurezza.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Si è aperta una fase meteorologica particolarmente complessa per l’Italia meridionale e per le Isole Maggiori, interessate dal transito di un ciclone mediterraneo che sta determinando condizioni di maltempo diffuso e persistente. La situazione risulterà più delicata tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, con effetti significativi su più settori del Sud. Il sistema depressionario, denominato “Harry”, si muove lentamente tra le coste dell’Algeria, il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, per poi dirigersi verso il Mar Ionio. Un suo graduale indebolimento è atteso non prima di giovedì 22 gennaio. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

Previsioni di inizio settimana, forte maltempo al Sud e sulle Isole: attesi nubifragi e venti di tempesta

L’inizio della settimana si caratterizza per condizioni di forte maltempo in molte zone del Sud e delle Isole, con precipitazioni abbondanti e venti di Scirocco intensi. Un sistema ciclonico proveniente dal Nord Africa determinerà nubifragi e condizioni di instabilità, richiedendo attenzione alle previsioni meteorologiche e alle eventuali allerte.

