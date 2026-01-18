Previsioni di inizio settimana forte maltempo al Sud e sulle Isole | attesi nubifragi e venti di tempesta

L’inizio della settimana si caratterizza per condizioni di forte maltempo in molte zone del Sud e delle Isole, con precipitazioni abbondanti e venti di Scirocco intensi. Un sistema ciclonico proveniente dal Nord Africa determinerà nubifragi e condizioni di instabilità, richiedendo attenzione alle previsioni meteorologiche e alle eventuali allerte.

