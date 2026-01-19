Le condizioni meteorologiche nel Sud Italia e sulle Isole Maggiori sono attualmente caratterizzate da maltempo significativo, a causa di un sistema depressionario che attraversa il Mediterraneo centrale. Gli aggiornamenti di Meteo POP del 19 gennaio 2026 segnalano allerte meteo in vigore, invitando a prestare attenzione alle eventuali criticità e a seguire le indicazioni delle autorità competenti per tutta la durata di questa fase.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: 19 gennaio 2026 – È in corso una fase di maltempo rilevante che interessa l’Italia meridionale e le Isole Maggiori, legata al transito di un profondo sistema depressionario sul Mediterraneo centrale. In relazione agli effetti attesi al suolo, sono state emesse allerte meteo da parte delle autorità competenti, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a criticità idrogeologiche, idrauliche e marine. La situazione è seguita costantemente dalla Protezione Civile e dai Centri Funzionali regionali, che provvedono ad aggiornare i livelli di allerta in base all’evoluzione dei fenomeni previsti. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Maltempo al Sud e sulle Isole: allerte meteo in vigore

