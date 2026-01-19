Maltempo al Sud e sulle Isole | allerte meteo in vigore
Le condizioni meteorologiche nel Sud Italia e sulle Isole Maggiori sono attualmente caratterizzate da maltempo significativo, a causa di un sistema depressionario che attraversa il Mediterraneo centrale. Gli aggiornamenti di Meteo POP del 19 gennaio 2026 segnalano allerte meteo in vigore, invitando a prestare attenzione alle eventuali criticità e a seguire le indicazioni delle autorità competenti per tutta la durata di questa fase.
Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: 19 gennaio 2026 – È in corso una fase di maltempo rilevante che interessa l’Italia meridionale e le Isole Maggiori, legata al transito di un profondo sistema depressionario sul Mediterraneo centrale. In relazione agli effetti attesi al suolo, sono state emesse allerte meteo da parte delle autorità competenti, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a criticità idrogeologiche, idrauliche e marine. La situazione è seguita costantemente dalla Protezione Civile e dai Centri Funzionali regionali, che provvedono ad aggiornare i livelli di allerta in base all’evoluzione dei fenomeni previsti. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it
Leggi anche: Maltempo, temporali e venti forti al Sud e sulle Isole: allerta in Sardegna e Sicilia
Leggi anche: Tempesta d'inverno, maltempo da Nord a Sud con neve e forti piogge: le allerte meteo e le scuole chiuse
Maltempo al Sud: allerta rossa in Sicilia e Sardegna per il ciclone Harry, previsioni in peggioramento - Sud, con allerta rossa su parte della Sardegna e della Sicilia, dove è elevato il rischio di nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote progressivamente più ba ... tg.la7.it
Europe weather Severe Thunderstorms Strike Southern Europe | October 15, 2025
Maltempo, interrotti i collegamenti veloci con le isole Eolie: al servizio dell’arcipelago resta una sola nave Il peggioramento è previsto nelle prossime ore, per questo è in corso un costante monitoraggio da parte della Protezione civile del territorio - facebook.com facebook
Ondata di maltempo con vento e mareggiate sulla Calabria e le Isole maggiori. Si prevedono piogge e temporali intensi e stazionari e forti raffiche di vento dai quadranti orientali. #ANSA x.com
