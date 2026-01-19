Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha convocato questa mattina i responsabili e i volontari della Protezione Civile comunale in vista delle previsioni di maltempo. L'incontro ha l'obiettivo di coordinare le attività preventive e di risposta necessari per garantire la sicurezza della comunità durante le prossime condizioni meteorologiche avverse.

Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha convocato stamane i vertici e i volontari della Protezione Civile comunale. Lo dice una nota dell’amministratore comunale. “L’incontro è stato indetto per fare il punto della situazione e coordinare preventivamente le squadre di intervento sul territorio. La convocazione è avvenuta in via precauzionale, in attesa che venga diramato il prossimo bollettino ufficiale della Protezione Civile regionale, utile a confermare l’evoluzione delle condizioni meteo nelle prossime ore”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Maltempo in arrivo, Arcidiacono convoca la Protezione civile

Maltempo in arrivo, Arcidiacono convoca la Protezione civileIl Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha convocato questa mattina i vertici e i volontari della Protezione Civile comunale in vista delle previsioni di maltempo.

Ondata di maltempo in arrivo, la Protezione civile mette in preallerta sindaci e RegioneLa Protezione civile ha messo in preallerta i sindaci e la Regione Sicilia in vista di un'imminente ondata di maltempo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Allerta meteo, scuole chiuse anche a Monreale; Meteo, domani allerta arancione: Arcidiacono convoca la Protezione Civile; Allerta maltempo, a Monreale vertice operativo con la Protezione Civile; Allerta meteo arancione, attese piogge intense e forti venti: Evitate gli spostamenti.

Maltempo Sicilia, ciclone in arrivo: tempesta, abbondanti piogge e mari grossiAllerta meteo, maltempo Sicilia, ciclone in arrivo: tempesta, abbondanti piogge e mari grossi. Le ultime previsioni: maltempo estremo ... quotidianodiragusa.it

Maltempo Sicilia: in arrivo scirocco impetuosoMeteo: Sicilia tra tregua anticiclonica e minaccia ciclonica. In arrivo Scirocco impetuoso. Le previsioni meteo per i prossimi giorni ... quotidianodiragusa.it

+++ ULTIM'ORA +++ Maltempo in Sicilia, l’allarme della Protezione Civile: “Peggioramento in arrivo”. Schifani: “Massima attenzione nelle prossime ore” Le dichiarazioni https://qds.it/maltempo-scicilia-protezione-civile-peggioramento-schifani-attenzione/ facebook

Nel tg delle 19.35 #TgrSicilia Arriva il ciclone Harry Maltempo, in Sicilia in arrivo forti mareggiate e raffiche di vento fino a cento chilometri orari. Scuole chiuse in diversi centri. Nella costa ionica posizionate barriere di sabbia x.com