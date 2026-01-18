Ondata di maltempo in arrivo la Protezione civile mette in preallerta sindaci e Regione

La Protezione civile ha messo in preallerta i sindaci e la Regione Sicilia in vista di un'imminente ondata di maltempo. La situazione richiede attenzione e preparazione, poiché si prevedono fenomeni meteorologici intensi nelle prossime ore. Le strutture sul territorio sono state attivate per garantire un intervento tempestivo e coordinato, al fine di tutelare la sicurezza della popolazione e limitare i danni.

L'avviso è stato diramato già sabato 17 gennaio per dare il tempo agli amministratori locali di attuare le misure previste dai piani comunali. Il presidente Schifani: "Tutti garantiranno massima collaborazione per ridurre al minimo danni e disagi" Allerta meteo in Sicilia. In vista dell’ondata di maltempo che colpirà l'Isola a partire dalle prossime ore, la Regione ha attivato tutte le strutture sul territorio per una preparazione adeguata in previsione dei fenomeni più intensi. Un avviso di preallerta è stato diramato già nella giornata di ieri (sabato 17 gennaio) dalla Protezione civile regionale alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti invitando in particolare i sindaci, in qualità di autorità locali competenti, ad attuare le misure previste dai piani comunali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Forte maltempo in arrivo, la Protezione civile attiva lo stato di preallerta per i sindaci

La Protezione civile ha emesso un preallertamento per condizioni meteorologiche avverse, coinvolgendo i sindaci della Regione Siciliana. La comunicazione, affidata a Salvo Cocina, responsabile regionale, segnala un possibile peggioramento del tempo, richiedendo attenzione e preparazione delle misure di sicurezza. Questa fase di preallerta permette alle autorità locali di adottare le opportune precauzioni per limitare eventuali disagi e rischi per la popolazione.

Sospesi congedi e permessi e attivati i volontari, Protezione civile regionale in preallerta per il maltempo in arrivo

La Protezione civile regionale ha sospeso congedi e permessi e ha attivato i volontari in previsione dell’imminente ondata di maltempo in Sicilia. La Regione ha predisposto tutte le strutture sul territorio per garantire un intervento tempestivo e coordinato, al fine di affrontare efficacemente le eventuali criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse.

In Sicilia ci si prepara a fronteggiare una nuova ondata di maltempo potenzialmente alluvionale. Le ruspe costruiscono argini intorno ai lidi per proteggerli dalle mareggiate attese nelle prossime ore. x.com

Telemia. . Resta alta l’attenzione a Siderno per l’ondata di maltempo attesa nelle prossime 36–48 ore, con mareggiate particolarmente intense che potrebbero colpire l’intero tratto costiero cittadino. Le previsioni indicano onde che potrebbero raggiungere i 7 - facebook.com facebook