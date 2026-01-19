Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha convocato questa mattina i vertici e i volontari della Protezione Civile comunale in vista delle previsioni di maltempo. L'incontro ha lo scopo di coordinare le misure di sicurezza e monitorare la situazione nel territorio, garantendo una risposta tempestiva ed efficace alle eventuali criticità che potrebbero verificarsi.

Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha convocato stamane i vertici e i volontari della Protezione Civile comunale. Lo dice una nota dell’amministratore comunale. “L’incontro è stato indetto per fare il punto della situazione e coordinare preventivamente le squadre di intervento sul territorio. La convocazione è avvenuta in via precauzionale, in attesa che venga diramato il prossimo bollettino ufficiale della Protezione Civile regionale, utile a confermare l’evoluzione delle condizioni meteo nelle prossime ore”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Maltempo in arrivo, Arcidiacono convoca la Protezione civile

Ondata di maltempo in arrivo, la Protezione civile mette in preallerta sindaci e Regione

La Protezione civile ha messo in preallerta i sindaci e la Regione Sicilia in vista di un'imminente ondata di maltempo. La situazione richiede attenzione e preparazione, poiché si prevedono fenomeni meteorologici intensi nelle prossime ore. Le strutture sul territorio sono state attivate per garantire un intervento tempestivo e coordinato, al fine di tutelare la sicurezza della popolazione e limitare i danni.

Maltempo in arrivo lunedì e martedì, Trantino: "Piano di sicurezza con la Protezione Civile"

Il maltempo previsto per lunedì e martedì ha portato alla predisposizione di un piano di sicurezza in collaborazione con la Protezione Civile. L’obiettivo è garantire la tutela dei cittadini e la sicurezza delle infrastrutture durante le giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare eventuali criticità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Maltempo, è allerta rossa in Sardegna e Sicilia: strade chiuse e prime evacuazioni - Allerta rossa e scuole chiuse in Siclia e Sardegna per l'arrivo del ciclone Harry. msn.com