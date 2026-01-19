Maltempo e venti di tempesta sull’Italia passa il ciclone Harry Peggiora di nuovo nel weekend

Il ciclone Harry sta interessando l’Italia, con venti intensi che si stanno rafforzando, specialmente nel sud e nelle zone dello stretto di Sicilia, Sardegna e Ionio. Il maltempo si intensifica nel weekend, portando condizioni meteorologiche avverse. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante questo episodio di maltempo.

“Il ciclone Harry sta rapidamente risalendo dal nord Africa e i venti sono in sensibile rinforzo su tutta l’Italia meridionale, in particolare sullo stretto di Sicilia, sul canale di Sardegna e sullo Ionio, dove le raffiche già superano gli 8090 chilometri orai. Ma la giornata peggiore sarà.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Italia del Sud nella morsa del maltempo, paura per il “ciclone Harry”: la tempesta più grave da vent’anni

Il Sud Italia si trova sotto pressione a causa del maltempo causato dal ciclone Harry, considerato il più intenso degli ultimi vent’anni. Le condizioni meteorologiche avverse stanno creando preoccupazione tra le comunità locali, che si preparano ad affrontare le conseguenze di questa forte perturbazione. La situazione richiede attenzione e precauzioni per tutelare la sicurezza delle persone e dei beni.

Tempesta in arrivo sull’Italia: maltempo diffuso e venti fino a 100 km/h

Un fronte di maltempo si avvicina all’Italia, portando condizioni di forte instabilità e venti fino a 100 kmh. Due perturbazioni e un ciclone proveniente dall’Africa determinano un peggioramento generale del quadro meteo nel paese. È importante restare aggiornati sulle previsioni e adottare le precauzioni necessarie per affrontare questa fase di tempo difficile.

Maltempo al Sud: allerta rossa in Sicilia e Sardegna per il ciclone Harry, previsioni in peggioramento - In Sardegna, ieri (domenica 18 gennaio) si sono registrati oltre 80 mm di pioggia a Gairo, in Ogliastra, e oltre 60 mm a Bitti, il paese del Nuorese colpito da un'alluvione devastante nel novembre ... tg.la7.it