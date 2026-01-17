Un fronte di maltempo si avvicina all’Italia, portando condizioni di forte instabilità e venti fino a 100 km/h. Due perturbazioni e un ciclone proveniente dall’Africa determinano un peggioramento generale del quadro meteo nel paese. È importante restare aggiornati sulle previsioni e adottare le precauzioni necessarie per affrontare questa fase di tempo difficile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Doppia perturbazione e ciclone africano: quadro meteo in netto peggioramento. Nelle prossime ore l’Italia sarà interessata dal doppio impulso di due perturbazioni che determineranno un marcato peggioramento delle condizioni meteo sia al Nord sia al Sud. A questa fase instabile seguirà l’azione di un ciclone di origine africana, destinato a portare venti tempestosi con raffiche fino a 100 kmh. Il weekend del 17 e 18 gennaio e l’intervallo compreso tra il 19 e il 25 gennaio si preannunciano quindi caratterizzati da tempo fortemente perturbato, con il rischio di una vera e propria tempesta, soprattutto al Sud e sulla Sardegna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tempesta in arrivo sull’Italia: maltempo diffuso e venti fino a 100 km/h

Leggi anche: Tempesta in arrivo sull’Italia, forti venti di Scirocco, pioggia e temporali: le previsioni meteo

Leggi anche: Allerta arancione per mareggiate, nuova fase di maltempo: vento fino a 100 km/h, onde di 5 metri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rischio concreto del fenomeno #Storm #Sourge sulle coste joniche con l’arrivo della tempesta prevista per lunedì 19 e martedì 20 gennaio . Un'onda di tempesta è un rialzamento importante del livello del mare sul litorale.....Lo #Storm #Surge è causato prin - facebook.com facebook

Un crimine sepolto, una tempesta in arrivo e una comunità dove nulla è come sembra: #UnderSaltMarsh è una nuova serie crime in arrivo su Sky e @NOWTV_It . Ecco il trailer ufficiale x.com