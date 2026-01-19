Malattie genetiche rare | la raccolta Telethon a San Salvatore Telesino ha superato 7.000 euro

La raccolta di Telethon a San Salvatore Telesino ha superato i 7.000 euro, un risultato significativo che testimonia l’impegno della comunità nel sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Grazie al contributo dei soci del Centro Sociale Polivalente “L’età d’Oro della Vita” APS, l’iniziativa conclude il 2025 con una cifra importante, rafforzando la speranza di scoperte e cure future.

Tempo di lettura: 2 minuti Un risultato record per la Fondazione Telethon che, con il sostegno dei soci del Centro Sociale Polivalente “L’ età d’Oro della Vita” APS di San Salvatore Telesino, chiude il 2025 con una raccolta fondi di 7.300 euro da destinare alle malattie generiche rare. Ieri nella sede del Centro Sociale presieduto dall’inarrestabile Paolo Malatesta sono stati consegnati i fondi raccolti a San Salvatore Telesino, Castelvenere e in alcuni comuni limitrofi al Coordinatore Telethon delle provincie di Avellino e Benevento Agostino Annunziata. “Un euro alla volta, anno dopo anno, trasformiamo la vostra generosità in ricerca di eccellenza ” – dichiara Agostino Annunziata – “Avverrà anche con queste donazioni raccolte nel corso del 2025 dal nostro amico Paolo Malatesta e da tutti i soci del Centro Sociale di San Salvatore Telesino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

