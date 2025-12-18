Raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare Avis Cesena ancora a fianco di Telethon

Avis Cesena conferma il suo impegno a sostegno della ricerca sulle malattie rare, rinnovando la collaborazione con Telethon. Un gesto concreto per contribuire a trovare cure e migliorare la qualità di vita di chi affronta queste sfide. La solidarietà e la solidarietà sono al centro di questa iniziativa, che mira a fare la differenza attraverso la generosità di tutti.

Si rinnova l'impegno di Avis Comunale Cesena a fianco della Fondazione Telethon per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Nel week end del 20 e 21 dicembre, in concomitanza con la maratona televisiva sulle reti Rai, i volontari di Avis Cesena.

