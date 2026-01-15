Top Tre i migliori dischi in uscita questa settimana | Madison Beer sfilata pop

Ecco i tre dischi più interessanti in uscita questa settimana, tra cui il nuovo lavoro di Madison Beer. Come le nostre rubriche dedicate a libri e cinema, questa rubrica si propone di offrire un’analisi chiara e mirata delle uscite musicali più rilevanti, senza artifici o eccessi. Un’occasione per scoprire nuove proposte e approfondire le tendenze del panorama musicale attuale.

Sulle stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Dunque, ogni settimana, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, presentiamo le migliori uscite discografiche. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana Leggi anche: Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: amori segreti, autoritratti e ozioso post-punk; Ecco le classifiche degli album, dei singoli e dei vinili più ascoltati (e comprati) nel 2025 in Italia; “Tutta Vita” di Olly è l’album più venduto del 2025; Album e canzoni più venduti in Italia nel 2025: trionfo Olly, Giorgia tra le pochissime donne. I dati. Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: Madison Beer, sfilata pop - Sulle stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. quicomo.it

Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: amori segreti, autoritratti e ozioso post-punk - Sulle stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. quicomo.it

Il 12 gennaio del 1987 la Atlantic pubblica "License to Kill", secondo album dei Malice. Prodotto dal celebre Max Norman, è considerato uno dei migliori dischi ispirati al sound dei Judas Priest degli anni '80. Voi che opinione avete di questo album facebook

Cosa c’è nelle liste dei migliori dischi del 2025 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.