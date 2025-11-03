giorgia pubblica il nuovo album g e incanta

Sono un disco rotto. Un tempo, quando esistevano ancora i supporti fisici, nello specifico il vinile, che sì, esiste ancora oggi, pur nella ridicolaggine di applicare a un supporto nato per l’ascolto di musica incisa in analogico musica incisa in digitale, ma è una parte talmente minoritaria del mercato da non meritare neanche di essere presa in considerazione, quindi, un tempo, quando esistevano ancora i supporti fisici, per altro quei supporti fisici che tutt’oggi danno il nome all’industria che produce musica, discografia deriva da disco, anche se oggi andrebbe chiamata algoritmografia, ottimo titolo per un romanzo di un qualche autore orientale che parli di contemporaneità, di quelli che pubblicano editori quali EO o ADD, con quelle bellissime copertine disegnate seguendo i dettami di uno stile che affonda le radici nell’antichità, ma che è stato in grado di aggiornarsi al punto da risultare futuribile, fatto che in musica, converrete, non è mai accaduto, ancora a guardare alla space music degli anni Settanta quando si vuole pensare a una colonna sonora che possa risultare fantascientifica, i sintetizzatori come ultimo switch verso un futuro che invece sembra a appannaggio dei sample, un tempo, dicevo, quando esistevano ancora i supporti fisici, nello specifico il vinile, e quando quindi i dischi erano in effetti dischi, intesi come forma geometrica, se qualcuno si lasciava andare a una petulante ripetizione di un medesimo concetto, o anche di una medesima frase, priva di un concetto a suo supporto, si diceva: sei un disco rotto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

