La generazione Z ama il packaging sostenibile

Nelle scelte di acquisto i giovani consumatori sono attirati da confezioni che evocano sostenibilità, naturalezza e autenticità Qualcosa sta cambiando nelle abitudini di acquisto dei giovani. È un mutamento lento, quasi impercettibile, ma le nuove generazioni, cresciute in un periodo storico caratterizzato dagli effetti tangibili del cambiamento climatico, il tema dell’ambiente non è più marginale ma influenza in modo concreto le loro scelte. Da qui scaturisce la preferenza verso aziende che esprimono trasparenza dei processi produttivi, una politica ambientale seria e l’adesione a valori etici. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - La generazione Z ama il packaging sostenibile

