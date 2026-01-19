Luigi Gulmanelli ha vinto 70 mila euro nella nuova stagione di Chi vuol essere milionario - Il Torneo, diventando il settimo campione. Dopo aver superato le prove contro Anna e Corinne, ha deciso di lasciare la domanda sul Paradiso Perduto, dimostrando calma e determinazione nel percorso di gioco.

Luigi Gulmanelli ha trionfato a Chi vuol essere milionario – Il Torneo nella puntata trasmessa domenica 18 gennaio in prime time su Canale 5. L’ingegnere bolognese, residente nel Comune di Bagnara di Romagna in provincia di Ravenna, ha conquistato 70 mila euro, battendo le concorrenti Anna e Corinne in una delle sfide più combattute della nuova stagione del programma. Chi vuol essere milionario, trionfa Luigi Gulmanelli: il commento di Gerry Scotti Il percorso di Anna e Corinne Il cammino di Luigi e la titubanza sulla domanda sul "Paradiso Perduto" Chi vuol essere milionario, trionfa Luigi Gulmanelli: il commento di Gerry Scotti “Sento che avresti potuto vincere anche di più, però ti sei accorto di quanto sia difficile stare seduti lì”, il commento di Gerry Scotti rivolto a Gulmanelli al termine della puntata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luigi Gulmanelli a Chi vuol essere milionario vince 70 mila euro, lascia sulla domanda del Paradiso Perduto

