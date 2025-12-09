Chi vuol essere milionario trionfo per Filippo Ciavoli | lo scultore vince 100mila euro

Lanazione.it | 9 dic 2025

Filippo Ciavoli, lo scultore di Pietrasanta, ha conquistato il titolo e 100 mila euro vincendo la trasmissione

Pietrasanta (Lucca), 9 dicembre 2025 – Ha superato in scioltezza la prima fase a eliminazione, poi è stato un crescendo di adrenalina e speranza. Bene la prima domanda, poi la seconda, la terza e così via fino alla sesta, su un totale di dieci. Quando si sono illuminate le cifre, a cinque zeri, in simultanea si sono illuminati anche i suoi occhi. Poi il sogno si è interrotto alla settima domanda, che richiedeva un notevole tasso di nozionismo. Ma il trionfo era già stato assicurato dalla risposta precedente: Filippo Ciavoli, scultore pietrasantino classe 1977, è riuscito a potarsi a casa la bellezza di 100mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

