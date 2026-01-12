Chi vuol essere milionario Andrea Panciroli vince 150mila euro | lavoro fidanzata passioni

Andrea Panciroli di Barco di Bibbiano, Reggio Emilia, si è aggiudicato 150 mila euro nella trasmissione 'Chi vuol essere milionario'. Con lavoro, fidanzata e passioni, rappresenta un esempio di determinazione e stabilità. La vittoria, conseguita il 12 gennaio 2025, ha suscitato interesse nella comunità locale, sottolineando l’importanza di impegno e perseveranza.

Reggio Emilia, 12 gennaio 2025 – Andrea Panciroli di Barco di Bibbiano (Reggio Emilia) è il nuovo campione di 'Chi vuole essere milionario'. Il 59enne, tutor delle giovanili del Parma Calcio, ha vinto 150mila euro battendo tutti i suoi avversari nella puntata andata del quiz show condotto da Gerry Scotti andata in onda l'11 gennaio. "Gli autori mi avevano avvisato che c'era un fenomeno", una delle prima battute del presentatore dirette ad Andrea in una fase di gioco ancora iniziale. La provincia di Reggio Emilia festeggia così un nuovo grande campione: Andrea con una scalata magistrale è riuscito a portarsi a casa l'importante cifra di 150.

