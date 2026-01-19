L'articolo analizza come l'Unione Europea abbia utilizzato la Corte di giustizia per intervenire su questioni nazionali, spesso in deroga ai Trattati. Secondo il professore Roberto Bin, noto autore nel campo del Diritto, Bruxelles ha promosso un'espansione delle competenze, con i giudici comunitari che hanno tutelato una specifica linea economico-sociale. Un approfondimento sul ruolo della Corte nelle dinamiche tra le istituzioni europee e gli Stati membri.

Il professore, autore di alcuni dei più noti manuali universitari di Diritto, Roberto Bin: «Bruxelles ha guidato l’espansione in deroga ai Trattati, e i giudici comunitari hanno operato a tutela di una precisa linea economico-sociale». Con una stima conservativa, si può dire che centinaia di migliaia di studenti di giurisprudenza in Italia si siano formati sui testi di Roberto Bin. I volumi di Diritto costituzionale e di Diritto pubblico scritti con Giovanni Pitruzzella, oggi giudice della Corte costituzionale di nomina quirinalizia, hanno superato entrambi di slancio le 20 edizioni e sono in uso presso molte Facoltà degli atenei italiani. 🔗 Leggi su Laverita.info

