Francia Germania e Ue contro gli Usa per il divieto di ingresso a Breton | Intimidazione contro la nostra sovranità digitale risponderemo

Il bando imposto dall'amministrazione di Donald Trump contro l'ex commissario europeo Thierry Breton e altri quattro funzionari europei apre uno scontro politico con pochi precedenti tra Stati Uniti e Unione. E in Francia compatta un fronte trasversale che va dalla sinistra al Rassemblement National. La decisione di vietare l'ingresso negli Usa a uno dei principali artefici della regolazione europea dei colossi del web viene letta come un attacco diretto alla sovranità normativa dell'Ue e un segnale politico che va ben oltre il caso individuale. "La Commissione Europea condanna fermamente la decisione degli Stati Uniti", scrive l'esecutivo Ue in una nota.

