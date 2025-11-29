Giovani Imprenditori al centro con il Progetto Erasmus+ Young Entrepreneurs Connect

di Fiorella Franchini Il maestoso scenario della Sala dei Baroni del Maschio Angioino ha fatto da cornice, martedì 11 novembre, alla presentazione dei risultati finali del progetto europeo Erasmus+ KA154 – YOU – Youth Participation Activities “Young Entrepreneurs Connect” (YEC). L’evento ha celebrato la conclusione di un intenso percorso di scambio e partecipazione che ha visto protagonisti giovani talenti provenienti dall’Italia e dalla Germania, tutti focalizzati sull’obiettivo comune di potenziare l’imprenditorialità giovanile e l’attivismo civico. L’importanza dell’iniziativa è stata sottolineata dalla presenza di figure istituzionali e partner chiave, tra cui l’assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani, e Aigilan Waratharajah, rappresentante dell’ONG tedesca TKD e Membro del Consiglio Distrettuale del Comune di Oberhausen. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

