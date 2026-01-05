L' Alta Velocità a Fidenza? L’area a ovest del Taro esprime da tempo la necessità di un nuovo baricentro logistico

La proposta di una stazione dell’Alta Velocità a Fidenza rappresenta un tema di interesse per lo sviluppo logistico dell’area. La Lista LiberaMente Salsesi invita a superare le polemiche politiche e a concentrarsi su un’analisi tecnica e strategica, riconoscendo l’importanza di un nuovo baricentro logistico a ovest del Taro. Un confronto basato su dati e prospettive condivise può favorire decisioni più informate e sostenibili per il territorio.

