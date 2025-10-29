Lo stato delle cose al centro il caso Garlasco | parla l’avvocato di Stasi e Giletti reagisce così

“Una cosa orribile”. Garlasco, parla l’avvocato di Stasi e Giletti reagisce così – Il caso di Garlasco è stato nuovamente oggetto di discussione nella trasmissione Lo Stato delle Cose, condotta da Massimo Giletti su Rai 3. Durante la puntata, sono emersi nuovi spunti di riflessione sulle criticità delle indagini e sulle molteplici zone d’ombra che ancora avvolgono il delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. La presenza in studio di Antonio De Rensis, avvocato difensore di Alberto Stasi, il principale imputato del processo, ha contribuito ad animare il confronto, soprattutto per quanto riguarda la questione delle impronte di scarpe rinvenute sulla scena del crimine. 🔗 Leggi su Tvzap.it

