Lo smog non se ne va rimangono i divieti Il 2026 parte male | già 7 volte oltre i limiti

L'inquinamento atmosferico rimane una sfida costante, con i dati sul 2026 che segnalano già sette superamenti dei limiti stabiliti. Nel 2025, i giorni oltre i limiti erano stati 22, indicando una situazione che richiede attenzione. Secondo il meteorologo, le condizioni climatiche potrebbero favorire un miglioramento nel corso del fine settimana. La qualità dell’aria rappresenta una preoccupazione continua per le città italiane, anche con le restrizioni e i divieti in vigore.

QUALITA’ DELL’ARIA. Nel 2025 i superamenti erano stati solo 22. Il meteorologo: «Il fenomeno potrebbe attenuarsi nel fine settimana». Ruzzini: inefficaci le misure macchia di leopardo. Il 2026 è iniziato nel peggiore dei modi per la qualità dell’aria tra Bergamo e provincia. I valori limite del Pm10, la più nota delle polveri sottili, sono stati superati infatti per il quinto giorno consecutivo e sette in totale da inizio anno, come certifica il report di Arpa Lombardia aggiornato al 17 gennaio. La soglia dei 50 microgrammi per metro cubo, come media giornaliera non superabile per più di 35 giorni all’anno, viene puntualmente oltrepassata ormai da quasi una settimana in tutte le centraline, con il sensore di via Garibaldi in città (tradizionalmente più esposto agli agenti inquinanti) che ha già superato la soglia limite di Pm10 per la settima volta in due settimane e, se si considera che nell’intero 2025 si erano contati «solo» 22 sforamenti, il quadro inizia a preoccupare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

L’indice di qualità dell’aria rimane sopra i limiti di legge, come evidenziato dai dati di venerdì 16 gennaio. Per fronteggiare l’inquinamento, sono stati confermati i divieti di circolazione per veicoli fino a euro 1 benzina ed euro 4 diesel. La situazione richiede attenzione costante e misure mirate per ridurre l’impatto dello smog sulla salute pubblica e sull’ambiente.

