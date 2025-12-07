PizzAut in lutto | morto lo storico volontario Enrico Celeghini Il messaggio del ministro Locatelli e le lacrime di Nico Acampora | Se ne va una parte di me

Milano – PizzAut in lutto per Enrico Celeghin, 63 anni, volontario tra i primi a sostenere il progetto di Nico Acampora, fondatore delle pizzerie che a Monza e a Cassina De' Pecchi da anni danno lavoro e autonomia a giovani autistici. Colto da un improvviso malore nella sua abitazione di Lambrate, è morto nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. "La scomparsa improvvisa di Enrico Celeghin, papá di Matteo capo pizzaiolo di PizzAut, mi addolora profondamente così come addolora tutti quelli che lo conoscevano - scrive sui social il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli - Enrico era un uomo straordinario, energico, allegro e sempre disponibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - PizzAut in lutto: morto lo storico volontario Enrico Celeghini. Il messaggio del ministro Locatelli e le lacrime di Nico Acampora: “Se ne va una parte di me”

Altre letture consigliate

Paderno, è morto Enrico Celeghin: colonna di PizzAut chiusa per lutto, amico di Acampora

PizzAut, pizzerie chiuse per lutto. Nico Acampora: «È morto Enrico Celeghin, colonna dei nostri progetti, nessuno di noi ora riesce a lavorare» - facebook.com Vai su Facebook

PizzAut in lutto: morto lo storico volontario Enrico Celeghini. Il messaggio del ministro Locatelli e le lacrime di Nico Acampora: “Se ne va una parte di me” - Il 63enne è stato stroncato da un malore nella sua abitazione nel quartiere Lambrate, malgrado gli immediati soccorsi. ilgiorno.it scrive

PizzAut, Enrico Celeghin è morto: pizzerie in lutto/ Nico Acampora: “Nessuno di noi riesce a lavorare” - PizzAut in lutto per Enrico Celeghin: è morto il volontario, amico di Nico Acampora. Da ilsussidiario.net

Paderno, è morto Enrico Celeghin: colonna di PizzAut chiusa per lutto, amico di Acampora - Si chiamava Enrico Celeghin ed era una delle colonne di PizzAut, la pizzeria inclusiva di Milano e Monza. Come scrive ilnotiziario.net