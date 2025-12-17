Simulazione d' emergenza al porto di Ortona | incendio ed esplosione in una complessa esercitazione

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, domenica 16 dicembre, il porto di Ortona ha ospitato una simulazione di emergenza che ha coinvolto un incendio ed un’esplosione. L’evento, finalizzato a testare le procedure di sicurezza e risposta alle emergenze, ha visto la partecipazione di diversi operatori e forze dell’ordine, simulando una situazione di crisi complessa nel contesto portuale.

Immagine generica

Si è svolta nella mattinata di ieri, domenica 16 dicembre, una complessa esercitazione antincendio e di security al porto di Ortona. La simulazione ha coinvolto numerosi enti e operatori portuali, testando la reattività e il coordinamento del sistema portuale di fronte a un evento critico con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Esercitazione del piano di emergenza esterno al porto di Ortona sotto il coordinamento della prefettura

Leggi anche: Piano di emergenza alla Chemia. Esercitazione in caso di incendio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Simulazione Pratica - Emergenza di pronto soccorso Masaryk University Medicor Tutor medicina

Video Simulazione Pratica - Emergenza di pronto soccorso Masaryk University Medicor Tutor medicina

simulazione d emergenza portoEsercitazione antincendio e di security nel porto di Ortona - Si è tenuta questa mattina, nel porto di Ortona, una complessa simulazione di emergenza che ha visto impegnate numerosi Enti e operatori portuali in un articolato scenario di incendio ed emergenza di ... abruzzonews24.com

simulazione d emergenza portoEsercitazione sul rigassificatore in mare: simulazione di un incendio con un infortunato da evacuare - Esercitazione antincendio a bordo del rigassificatore in mare al largo di Punta Marina nel pomeriggio del 16 dicembre ... ravennaedintorni.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.