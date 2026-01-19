LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 6-7 6-1 6-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | SOGNA RAGAZZO SOGNA! Ennesima impresa australiana del pisano nuova dimensione raggiunta!

Segui in tempo reale il match tra Maestrelli e Atmane negli Australian Open 2026. Dopo una lunga battaglia, Maestrelli ha superato Atmane in cinque set e si prepara ora a sfidare Novak Djokovic nel secondo turno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE dell’ennesima impresa aussie di Francesco MAESTRELLI, che approda al 2° turno degli Australian Open 2026 e sfiderà in un campo prestigioso Novak DJOKOVIC, se batterà Pedro Martinez. Un saluto sportivo! 10:29 Al di là dei 30 ace. Meastrelli è stato bravo a nascondere le debolezze al francese, che per gran parte della partita ha insistito col servizio slice che cozza con il colpo migliore del ragazzo toscano: il rovescio. Oggi Maestelli ha pennellato da quel lato. Se aggiungiamo il rendimento al servizio, otteniamo un giocatore solido e da cemento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1 Australian Open 2026 in DIRETTA: SOGNA RAGAZZO SOGNA! Ennesima impresa australiana del pisano, nuova dimensione raggiunta! LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, 3-6, 6-7 Australian Open 2026 in DIRETTA: pisano chiamato all’impresa

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. La partita, caratterizzata da continui scambi e momenti di tensione, si svolge in diretta, offrendo aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni salienti.

Benvenuti alla diretta dell'esordio di Francesco Maestrelli agli Australian Open 2026. Dopo aver conquistato il suo posto in tabellone, il tennista pisano affronta oggi Terence Atmane in un match molto atteso.

