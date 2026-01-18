Benvenuti alla diretta dell’esordio di Francesco Maestrelli agli Australian Open 2026. Dopo aver conquistato il suo posto in tabellone, il tennista pisano affronta oggi Terence Atmane in un match molto atteso. Seguite con noi l’andamento dell’incontro e le ultime novità, rimanendo aggiornati sulle performance di Maestrelli in questa importante occasione Slam.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissimo esordio Slam di Francesco MAESTRELLI, agli Australian Open 2026 che lo vede opposto al folle transalpino Terence Atmane, che ha dato fastidio anche a Jannik SINNER sul cemento outdoor. Dopo l’impresa clamorosa compiuta dal 23enne pisano nelle qualificazioni, ecco che Maestrelli si trova d’un tratto a giocare il primo main draw della carriera in un torneo del Grand Slam. Giocatore dotato di un ottimo servizio e di un rovescio di prima classe, l’azzurro proverà con la sua proverbiale grinta agonistica a scardinare la mente, soprattutto, più che i colpi del mancino francese, che è capace di lasciare fermi molti giocatori nel circuito, campione di Sesto Pusteria compreso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Maestrelli-Atmane, Australian Open 2026 in DIRETTA: il pisano debutta in uno Slam dopo essersi qualificato

Australian Open, chi è Francesco Maestrelli: l’azzurro qualificato (per la prima volta) in uno Slam

Francesco Maestrelli, giovane talento italiano, ha conquistato per la prima volta la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open 2026. Questa partecipazione rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, permettendogli di competere al più alto livello del tennis internazionale. La sua presenza nel main draw di uno Slam segna un passo significativo nel percorso di crescita del giocatore e un momento di rilievo per il tennis italiano.

Pronostico e quote Terence Atmane – Francesco Maestrelli, Australian Open 19-01-2026

Il match tra Terence Atmane e Francesco Maestrelli agli Australian Open si giocherà sul campo 14, con orario di inizio approssimativo intorno alle 7 del mattino. L’orario preciso dipenderà dalla durata di altri incontri, come quelli di Kjaer e Opelka. Di seguito, le quote e le previsioni aggiornate per questa partita del primo turno del torneo Australian Open 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Primo main draw in uno Slam per Francesco MAESTRELLI. Nel turno decisivo delle quali ha sconfitto in rimonta Lajovic 46 64 63. Il pisano sarà il 144° italiano nella storia a giocare uno Slam nel tabellone principale. All'esordio sfiderà il francese Atmane x.com

«Ho sempre sognato di poter giocare questi tipi di tornei, in main draw giocherò la mia prima partita al meglio dei cinque set. Devo un po' realizzare tutto questo ma sono veramente contento, credo di meritarmelo» Le parole di Francesco Maestrelli a SuperTe - facebook.com facebook