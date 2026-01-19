LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 6-7 Australian Open 2026 in DIRETTA | pisano chiamato all’impresa

Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. La partita, caratterizzata da continui scambi e momenti di tensione, si svolge in diretta, offrendo aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni salienti. Restate con noi per non perdere dettagli di questa sfida, che vede il giocatore pisano impegnato in una difficile impresa contro un avversario competitivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Vai! Viene avanti a prendersi il punto col rovescio, chiamato dalla smorzata pessima di Atmane. 0-15 Molto bene con la risposta di rovescio il toscano. Nei piedi! Da subito! MAESTRELLI-Atmane 6-4, 3-6, 6-7(4)! Peccato, sbaglia l’azzurro con la palla bassa sul diritto. Nulla è perduto, adesso però serve la più grande delle imprese del toscano, dopo che già ne ha messe a segno due nelle qualificazioni. 6-4 Bravo lui, prima vincente e due palle set. 5-4 Prima vincente. Non è tardi! 5-3 Largo il dritto mal colpito da Meastrelli. Mannaggia. Mini-break Atmane. 🔗 Leggi su Oasport.it

Benvenuti alla diretta dell’esordio di Francesco Maestrelli agli Australian Open 2026. Dopo aver conquistato il suo posto in tabellone, il tennista pisano affronta oggi Terence Atmane in un match molto atteso. Seguite con noi l’andamento dell’incontro e le ultime novità, rimanendo aggiornati sulle performance di Maestrelli in questa importante occasione Slam.

