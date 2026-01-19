LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 2-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro era 0-40 in risposta

Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. La partita si è sviluppata con momenti di equilibrio e di tensione, come dimostra il punteggio attuale di 6-4, 3-6, 2-2. Rimani aggiornato sui dettagli del match e sui punti salienti, cliccando sul link per l’ultima azione e le variazioni del punteggio.

3-2 Dominante in battuta nel 3° set Maestrelli. Via così! Prima era 0-40! 40-15 Errore da 40-0. 40-0 AAACCCEEEE! 30-0 Vincenteeeeee il dritto in corsa lungoriga!! Ma come sta giocando!! 15-0 ACE!!! Diciassettesimo. 2-2 Gran slice e gran game salvato da Atmane. A-40 Servizio vincente. 40-40 Clamoroso numero con il passantino stretto di rovescio di Maestrelli, che poi beffa sul contropiede Atmane. Seconda A-40 Errore di rovescio del pisano. 40-40 Purtroppo l'azzurro non ha concretizzato le 3 chance di break. 0-40 Se ne va il dritto di Atmane! 0-30 Dritto vincente di Maestrelli 0-15 Vincente il rovescio di Maestrelli 2-1 GAME MAESTRELLI! L'ace chiude il terzo game 40-15 Vincente il rovescio incrociato di Maestrelli 30-15 Se ne va il dritto di Atmane 15-15 In rete il tentativo di passante di rovescio di Atmane 0-15 In rete il tentativo di volèe dell'azzurro 1-1 GAME ATMANE.

Segui in tempo reale gli aggiornamenti dello match tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. Qui troverai un resoconto accurato e aggiornato sugli episodi principali del confronto, con focus sulle azioni chiave e sui punteggi. Rimani informato sulle sorti di questo incontro internazionale, senza enfasi o sensazionalismi, per comprendere al meglio l’andamento del torneo. LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il primo set

Segui in tempo reale l'andamento del match tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. Il primo set si conclude con la vittoria di Maestrelli per 6-4, dopo un punto decisivo di Atmane che finisce in rete.

Programma compatto ma intenso: Arnaldi apre con Rublev, Maestrelli debutta contro Atmane, Bellucci chiude contro un avversario di rango come Ruud - facebook.com facebook

Primo main draw in uno Slam per Francesco MAESTRELLI. Nel turno decisivo delle quali ha sconfitto in rimonta Lajovic 46 64 63. Il pisano sarà il 144° italiano nella storia a giocare uno Slam nel tabellone principale. All'esordio sfiderà il francese Atmane x.com

